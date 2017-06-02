Новости. Общество
21:30, 02 Июня 2017
фото: https://www.instagram.com/oldushkamodels

ФОТО: 61-летняя модель из России снялась для рекламы нижнего белья

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Звезда модельного агентства Oldushka Татьяна Неклюдова стала одной из первых возрастных моделей, снявшихся в рекламе нижнего белья в России.

Похоже, возрастные модели начинают приобретать популярность и в России, отмечает портал Lady. Так, 61-летняя Татьяна Неклюдова, представляющая российское модельное агентство Oldushka, снялась в рекламной кампании коллекции нижнего белья.


https://www.facebook.com/igor.gavar

Съемку провел бренд нижнего белья Petrushka, сообщил в Facebook основатель модельного агентства Oldushka Игорь Гавар.


https://www.facebook.com/igor.gavar

Для Татьяны бельевая съемка в новинку. Раньше женщина не занималась модельным бизнесом: она окончила Кораблестроительный институт Санкт-Петербурга и работала в НИИ "Гипрорыбфлот". Сейчас модель живет в Санкт-Петербурге, у нее двое детей и трое внуков.


https://www.facebook.com/igor.gavar

В России первое модельное агентство для пожилых людей Oldushka открылось в прошлом году.

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