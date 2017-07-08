ФОТО: Агрессивные медведи вышли на трассу в Карелии

Водители вызвали спасателей, сообщили в МЧС Карелии.

Как сообщается в паблике "4 отряд ФПС по Карелии", 7 июля в 4 утра в пожарно-спасательную службу Сегежи поступил необычный звонок: проезжавший по трассе "Кола" автолюбитель сообщил, что на проезжей части находится медведица с медвежатами, никуда не уходит, агрессивно себя ведет к автомобилям.

Информация о случившемся была немедленно передана в отдел полиции.

По информации спасателей, на прошлых выходных аналогичная ситуация произошла в п. Кяргозеро Сегежского района и также на трассе в районе поворота на станцию Уросоозеро.

Специалисты предполагают, что такое поведение животных связано с тем, что вдоль дорог разбросано очень много бытового мусора.