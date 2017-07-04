ФОТО: Актер Максим Матвеев стремительно теряет вес

Свежий снимок Максима Матвеева, известного российского актера и мужа Елизаветы Боярской, шокировал его поклонников.

Как пишет "Комсомольская правда", Максим Матвеев никогда не отличался рослым телосложением, но даже на фоне его привычной стройности, то, как сейчас выглядит актер, начинает вызывать опасения у его поклонников. Уж слишком сильно похудел супруг Лизы Боярской.



фото: https://www.instagram.com/maxim_matveev_

"На последних снимках, которые зять главного мушкетера страны публикует в своем Инстаграме видно, что за последние несколько месяцев Матвеев сбросил не меньше десяти килограммов", - отмечает издание.

Поклонники уже начали задаваться вопросом, все ли в порядке со здоровьем у Матвеева. Впрочем, возможно, ему просто понадобилось сбросить вес для новой роли.