ФОТО: Актриса Юлия Рутберг изменилась до неузнаваемости из-за "уколов красоты"

Актрису театра и кино Юлию Рутберг, которая долго не выходила в свет и появилась на юбилее подруги, многие просто не узнали.

Как пишет Cosmo, 52-летняя Юлия Рутберг стала гостьей на празднике в честь 60-летия фотохудожницы Екатерины Рождественской. Артистка долгое время не выходила в свет и более двух лет не снималась в кино. Когда Юлия пришла на юбилей подруги, многие ее просто не узнали. Актриса изменилась до неузнаваемости!



фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Поклонники, сравнив новые и более ранние фотографии Рутберг, пришли к выводу, что перемены во внешности артистки произошли из-за злоупотребления "уколами красоты".

Похоже, артистка решила "омолодиться" с помощью инъекций филлеров, однако получила обратный эффект. Некогда узкое лицо Рутберг теперь выглядит опухшим. Актриса утратила индивидуальность, превратившись совсем в другого человека, считает издание.