ФОТО: Актриса Наталья Рудова взорвала Instagram секс-снимком

Российская актриса, 33-летняя Наталья Рудова опубликовала в своем Instagram откровенное фото.

Блондинка фотографирует себя в зеркало в трусах и джинсовой куртке, надетой на голое тело, пишет РЕН.

"Супер!", "Фигура отпад", — написали восторженные подписчики, наградив актрису десятками тысяч "лайков".