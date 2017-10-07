19:04, 07 Октября 2017
ФОТО: Акция в поддержку Навального в Петрозаводске прошла быстро и спокойно
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Акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального в столице Карелии длилась всего несколько минут и закончилась спокойно, без задержаний.
В акции в поддержку Алексея Навального в Петрозаводске приняли участие около двухсот человек, в основном, молодежь.
После того, как полиция попросила их покинуть площадь Кирова и переместиться на набережную, на площадку за гостиницей "Карелия", участники перешли туда. Они развернули плакаты с лозунгами в защиту оппозиционера, постояли всего несколько минут и достаточно быстро разошлись.
Часть пикетчиков затем колонной прошла по улице Гюллинга в сторону площади Кирова.
Полиция никого не задержала.
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