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ФОТО: Акварельный город Карелии

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Художница из Санкт-Петербурга нарисовала свою Сортавалу.

К 385-летию Сортавалы в городе открылась выставка акварелей Анны Михайловой, художницы из Санкт-Петербурга.

Анна Михайлова - выпускница Рисовальных классов при Академии Художеств, занималась масляной и акварельной живописью в мастерских петербургских художников С.Ф. Мельникова, А. В. Дурандина, В. В. Волкова; в 2010 году начала работать в технике го-хуа (традиционная китайская живопись) под руководством В. Синкевича. С 2007 года Анна принимает участие в выставках Союза художников и Общества Акварелистов Санкт-Петербурга, персональные выставки проходят в музеях и галереях Карелии и Мурманской области, а также в Архангельске и Санкт-Петербурге. Анна проводит мастер-классы по акварели и пленеры для взрослых и детей в разных городах (Архангельск, Апатиты, Санкт-Петербург, Сортавала). Работы Анны находятся в частных коллекциях в России и за рубежом - в США, Германии, Португалии, Ирландии, Норвегии, Финляндии, Новой Зеландии и Австралии.

Самые близкие для автора сюжеты – это пейзажи Севера России и Скандинавии, иллюстрации к сказкам и легендам, связанным с северной природой и коренными обитателями Карелии и Кольского полуострова.

Увидеть ее работы можно в Сортавальской межпоселенческой библиотеке по адресу: ул. Гагарина, 14, 3 этаж (холл).

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