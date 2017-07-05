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Новости. Общество
19:40, 05 Июля 2017

ФОТО: Американка с очень впечатляющими формами много ест, чтобы побить рекорд

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Идет непрерывная работа над увеличением пятой точки.

Модель plus-size Бобби-Джо Уэстли из Пенсильвании мечтает стать женщиной с самыми широкими бедрами в мире, рассказывает cosmo.ru. Сейчас она весит 245 килограммов, а объем ее самой выдающей части тела, над увеличением которой она трудится каждый день, составляет 242 сантиметра. Американке не хватает девяти сантиметров для того, чтобы побить рекорд ее соотечественницы Микель Руффин, обхват бедер которой составляет 2,5 метра.

Бобби-Джо является мамой пятерых детей и работает моделью для эротических фотосессий. За одну съемку она зарабатывает пять тысяч долларов. По собственному признанию, она гордится своим телом и с удовольствием раздевается перед камерой. "Я не перестану есть, пока не достигну своей цели", - признается американка.

Уэстли не пугают предупреждения врачей о том, что она скоро лишится возможности ходить - суставы американки сильно повреждены из-за лишнего веса. Бобби-Джо уверят, что ее полнота обусловлена не тем, что она много ест и питается исключительно вредной и жирной пищей, а проблемами с щитовидной железой и обменом веществ.

По ее словам, она очень любит салаты из свежих овощей и может есть их целый день. Однако готовит Уэстли их с добавлением большого количества сухарей, бекона, ветчины и нескольких столовых ложек майонеза. Кроме того, она призналась, что обожает жареную свинину, колбасы, макароны с сыром, пирожные с кремом и другие вкусности. Судя по тому, с какими темпами увеличивается объем тела Бобби-Джо, можно с уверенностью заявить, что уже совсем скоро именно она станет женщиной с самыми широкими бедрами.

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