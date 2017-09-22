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Новости. Общество
20:20, 22 Сентября 2017

ФОТО: Анастасия Волочкова в сексуальном боди и дырявых колготках

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Балерина Анастасия Волочкова опубликовала снимок, на котором перевоплотилась в певицу Мадонну.

41-летняя Анастасия Волочкова снова удивила поклонников, но на этот раз не очередным шпагатом. 21 сентября блондинка опубликовала в Instagram снимок в неожиданном образе: артистка перевоплотилась в 59-летнюю поп-диву Мадонну, отмечает Cosmo.


фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия в розовом боди с корсетом продемонстрировала пышную грудь и длинные ноги. Оказалось, что артистка преобразилась на шоу "Короли фанеры", которое недавно стартовало на Первом канале. Выпуск с участием Волочковой можно будет посмотреть в эту субботу.

"Шоу "Короли фанеры" стартовало на Первом канале! Уже в эту субботу в День рождения моей Ариадны смотрите мой образ моего же кумира Мадонны в моем исполнении в 23:00. Это было очень ответственно! Мне важно ваше мнение. Посмотрите… Я похожа?" — обратилась звезда к подписчикам.

Мнения поклонников разделились. Одни уверены, что Анастасия очень похожа на Мадонну, другие считают, что в них нет ничего общего. Тем не менее большинство сошлось во мнении, что Волочковой идет такая укладка.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2017-09-22 21:03:56
Шибздикам понравится, зуб даю.
Косинус
2017-09-22 20:48:32
классная!!!!
кир
2017-09-22 20:22:29
Дура-дурой, а деньги умеет делать на стареющих телесах.
циник
2017-09-22 21:09:38
кир, Значит не дура.)))
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