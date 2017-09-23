14:08, 23 Сентября 2017
ФОТО: Автомобилисты на Древлянке перекрыли дорогу мамам с колясками
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Жители Древлянки жалуются на автовладельцев, которые паркуются, как хотят.
В сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликован снимок, на котором зафиксировано, как владельцы двух иномарок на Лесном проспекте перегородили выход из подъезда человеку с детской коляской.
Иномарки «Nissan Teana» и «Scoda Fabia» припаркованы в непосредственной близости от входной двери в подъезд многоквартирного дома. Тем самым, автовладельцы заблокировали дорогу для пешеходов с колясками.
«Утро добрым не бывает! Ребята нашего двора. Лесной проспект, 27»,- прокомментировала ситуацию автор поста в паблике.
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