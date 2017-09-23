ФОТО: Автомобилисты на Древлянке перекрыли дорогу мамам с колясками

Жители Древлянки жалуются на автовладельцев, которые паркуются, как хотят.

В сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликован снимок, на котором зафиксировано, как владельцы двух иномарок на Лесном проспекте перегородили выход из подъезда человеку с детской коляской.

Иномарки «Nissan Teana» и «Scoda Fabia» припаркованы в непосредственной близости от входной двери в подъезд многоквартирного дома. Тем самым, автовладельцы заблокировали дорогу для пешеходов с колясками.

«Утро добрым не бывает! Ребята нашего двора. Лесной проспект, 27»,- прокомментировала ситуацию автор поста в паблике.