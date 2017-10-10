ФОТО: Автомобилисты пробивают колеса на суоярвской трассе в Карелии

Автовладельцы возмущены состоянием автомобильной дороги Петрозаводск-Суоярви, разбитое покрытие которой становится причиной аварийных ситуаций.

Автомобилисты пробивают колеса на участке суоярвской трассы.

По словам автовладельцев, особую опасность представляет отрезок магистрали, где новый асфальт резко сменяется старой разбитой дорогой. На данном фрагменте трассы возникают аварийные ситуации.

"Дорога "Птз-Суоярви". Слов нет с такой трассы - одни маты. Если уж положили новый асфальт, то могли бы и ямы залатать, козлы! После хорошего участка автодороги съезд на старые куски асфальта представляет большую опасность! Минус 2 покрышки и диск",- написала "ВКонтакте" пользовательница соцсети Анютка "шумахер" Митрукова. В доказательство своих слов автолюбительница выложила фото.

Также автор поста сообщила о том, что на суоярвской трассе в минувшем году делали ремонт полотна, однако свежее дорожное покрытие уже покрывается новыми ямами.