ФОТО: Баскову надоело быть "натуральным блондином"

Поклонники решили, что певцу с новым цветом волос намного лучше.

Когда-то консервативный классический оперный певец Николай Басков ныне продолжает экспериментировать с имиджем, сообщает ren.tv.

Похудев и оставив в прошлом остюмы всех оттенков радуги, украшенные затейливыми аппликациями из бисера и прочих блестящих компонентов, Николай приступил к экспериментам с внешностью. При этом, вероятно, решил не мелочиться и начать с главного - с волос.

Долгое время Басков радовал поклонниц романтической укладкой волнистых волос цвета блонд. Но - все меняется. На пятой музыкальной премии Music Box Николай всем показал, что он больше не блондин. Отныне волосы певца имеют серовато-стальной, холодный оттенок.

"Надоело быть блондином", - подписал он селфи в "Инстаграме".

Реакция почитателей таланта и внешности Николая не заставила себя долго ждать. Впрочем, стоит ли говорить, что реакция эта была исключительно восторженной?!

"Вам очень идет эта стрижка и цвет волос", "Класс!", "Вам так намного лучше", - подобные реплики заполнили ленту комментариев "инстаграма" Николая.