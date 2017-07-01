ФОТО: Берег в районе Варкауса и Московской завален мусором, дорожка разбита – как-то не по-столичному

Жительница Петрозаводска поделилась в сети фото, сделанными в районе набережной на Варкауса при пересечении с улицей Московской – территория загажена, урны завалены мусором.

"В свете развернувшейся дискуссии по присвоению Петрозаводску столичного статуса хотелось бы, чтобы администрация города, наконец, наладила нормальную работу по уборке города, - написала в группе "Живой Петрозаводск" Лариса Степанова, в прошлом депутат Заксобрания Карелии. -У жителей района Октябрьского проспекта есть излюбленное место для прогулок и отдыха - берег на набережной Варкауса при пересечении с Московской. Неоднократно, перед очередными выборами, возникала тема благоустройства этой территории, но пока это только мечты. Хотя поставлены скамейки и урны. Вот только устанавливая урны, администрация видимо думала, что они каким-то волшебным образом будут самоочищаться?

А совсем недавно после проведения земляных работ разбили дорожку, по которой прогуливаются молодые мамочки с колясками, пенсионеры и др. И оставили так.

Вот такое у нас отношение к жителям и облику нашего любимого города. Пафосных слов о столичном статусе много, а элементарного контроля за благоустройством – ноль".