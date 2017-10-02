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Новости. Общество
07:15, 02 Октября 2017

ФОТО: Благоустройство дворов в Питкяранте закончилось срезанным асфальтом

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Участники программы "Комфортная городская среда" в Карелии страдают от недобросовестных подрядчиков.

В региональное отделение ОНФ в Карелии обратились за помощью жители Питкяранты, где сегодня сложилась сложная ситуация с реализацией части проектов по благоустройству дворовых территорий. Два подрядчика не выполняют работы по договорам, срок которых истек 1 сентября.

Так, одна из организаций, выигравшая практически все аукционы по асфальтированию дворовых территорий и проездов в Питкяранте, выполнило полностью только работы по проекту дома № 9 по ул. Горького. Во дворе ул. Парковой,7 и в проезде на ул. Рудакова проведены небольшие подготовительные работы. Ямы обрезаны, ездить практически невозможно.

Жители домов возмущены: «У жильцов заканчивается терпение. С 4 сентября подрядчик обрезал ямы и без малого три недели люди ездят по ним и гробят машины. У них есть желание обратиться в прокуратуру. Программа "Комфортная городская среда" должна была принести положительные эмоции, но нам не повезло с подрядчиками".

Подрядчик кроме этих работ должен сделать капремонт 400 метров городской дороги про ул. Гоголя. В конце августа здесь были обрезаны ямы. Сегодня ездить по улице Гоголя практически невозможно.

"Администрация города Питкяранта оформила досудебную претензию. Проводит все необходимые процедуры по расторжению договора, но это длительный процесс. Мы опасаемся, если дорога останется в таком состоянии на зиму, эксплуатацию ее придется прекратить, так как это небезопасно", - рассказали жители Питкяранты.

Серьезные претензии есть у жителей к качеству работ, выполненных вторым подрядчиком, который выиграл контракты по благоустройству. Так, в доме №8 по ул. Победы некачественно сделаны работы по латанию ям (запланированы на средства экономии от основного контракта). В доме №7 по ул. Гоголя в рамках контракта не поставлены урны. В проекте домов по ул. Рудакова, 9,10,11,13 некачественно сделана велосипедная дорожка и планировка территории детской площадки.

Активисты ОНФ обратились к заместителю председателя Межведомственной комиссии республики по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" Оксане Чебуниной с просьбой взять ситуацию на контроль, чтобы обеспечить своевременную и качественную реализацию приоритетного проекта в Питкяранте.

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