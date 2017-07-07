12:54, 07 Июля 2017
ФОТО: Боеприпасы времен Великой Отечественной войны найдены в карельском лесу
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В Медвежьегорском районе Карелии группа поисковиков обнаружила боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщили в региональном отделе Росгвардии.
"Группой поисковиков в Медвежьегорском районе по автодороге "Медвежьегорск – Юстозеро" на 45 км в лесном массиве были обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны", - сказано в сообщении.
фото: отдел Росгвардии по Карелии
Сразу после обнаружения боеприпасов на место выехали сотрудники инженерно-технической группы ОМОН.
фото: отдел Росгвардии по Карелии
"При обследовании данного участка сотрудниками ОМОН установлено 18 миномётных мин – 82 мм, 1 мина – 120 мм, 5 ручных гранат "РГД-33", "М-24", противотанковая мина и 30 тротиловых шашек по 100 гр. Каждой. Боеприпасы на месте уничтожены", - отметили в ведомстве.
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