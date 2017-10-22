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Новости. Политика
12:22, 22 Октября 2017
фото: Юрий Шабанов, зам главы Карелии, представитель Артура Парфенчикова в Заксобрании

ФОТО: Большие чиновники Карелии поработали на субботнике

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Высокопоставленные карельские чиновники – члены правительства, сотрудники губернаторской администрации, представители министерств и ведомств - потрудились в парке "Ямка" и вынесли оттуда мусор и ветки.

В парке "Ямка" в Петрозаводске накануне прошел субботник по подготовке территории к зиме. Свою лепту в благоустройство внесли члены правительства республики, сотрудники администрации главы Карелии, республиканских министерств и подведомственных организаций, сообщается на официальном правительственном сайте. На субботник вышли зам главы Карелии по внутренней политике Владимир Любарский, руководитель губернаторской администрации Татьяна Игнатьева, представитель Артура Парфенчикова в Законодательном собрании Юрий Шабанов и другие высокопоставленные чиновники.

Они убрали опавшую листву и мусор в партерной части парка. Главной же задачей стала расчистка склонов парка от аварийных деревьев и кустарников. Упавшие стволы и ветки, собранные со склонов, будут вывезены на свалку.

Напомним, в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в парке "Ямка" были отсыпаны пешеходные дорожки, устроены газоны и обновлена лестница со стороны проспекта Карла Маркса. Скульптор Александр Ким создал инсталляцию из декоративного природного камня.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2017-10-22 12:47:49
А чернь, идя за бутылкой в магазин, хохотала и пальцем показывала.
однозначно
2017-10-22 12:36:25
А где трудились низкопоставленные чиновники из городской администрации?
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