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ФОТО: Бывшая жена Прохора Шаляпина всколыхнула сеть целлюлитом

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Подписчики восхитились шикарной фигурой Ларисы Копенкиной.

Бывшая жена Прохора Шаляпина, звезда различных телешоу к категории стеснительных не относится. Напротив, несмотря на возраст, женщина активно делится с подписчиками снимками в купальниках, рассказывает dni.ru.

Судя по социальным сетям, Лариса Копенкина находится сейчас на отдыхе в Турции. Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина пожаловалась поклонникам на неидеальную фигуру и возраст, о котором ей смели напомнить на курорте.

Наела целлюлит, напомнили о возрасте, и поняла, что пора отдыхать чаще. Хорошего всем настроения! Спасибо всем вам и за улыбки, и за теплоту, которой вы делитесь со мной", – подписала горячее фото Копенкина. Хотя пост отдает самоиронией, чуткие подписчики принялись успокаивать Ларису и уверять в том, что для своего возраста она выглядит сногсшибательно.

"Лариса, не комплексуйте. Вы очень аппетитная женщина. У вас все в норме", "Лариса! Вы шикарная девушка! О каком вообще целлюлите может идти речь. Восхищаюсь каждый раз!", "Улыбаюсь, пролистывая ленту! И вспоминаю ваш наиогромнейший позитив!", – выразили восхищение фолловеры.

Интернет-пользователи предположили, что тот, кто упрекнул Ларису в неидеальности, лишен внутренней и внешней красоты и просто-напросто завидует успешной и харизматичной бизнесвуман: "Конечно завидуют. Не всем так удается так прекрасно выглядеть. Вы просто шикарная и ухоженная женщина, умница, не обращайте внимания на них", "И что" Целлюлит? Она одной энергетикой всех завалит – бесцеллюлитных. По крайней мере, сразу видно человек, настоящий, без фотошопов".

Напомним, что Копенкина и Шаляпин познакомились на Ямайке в 2012, чем доставили массу переживаний своим близким. Мать Прохора отказалась благословлять сына на свадьбу с женщиной, которая "лишила ее надежды на внуков". Сын новоиспеченной невесты также отказался признавать в лице певца отчима. Пара рассталась в 2014 году, когда на программе "Пусть говорят" Шаляпин сделал заявление о том, что модель Анна Калашникова ждет от него ребенка. Позже Шаляпин расстался и с Калашниковой, а ребенок оказался не его.

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