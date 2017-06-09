Новости. Общество
21:30, 09 Июня 2017

ФОТО: Что с животом Собчак на этот раз?

По теме

ФОТО: Что с животом Собчак на этот раз?
09.06.17 21:30
Катерина Шпица появилась на красной дорожке Кинотавра без белья
09.06.17 19:40
В полицию поступил звонок о "разодранном мужике-бобре"
09.06.17 18:20
Все новости
Загрузка...

Сама она молчит и ничего не комментирует.

Слухи о том, что Ксения Собчак беременна во второй раз, появились еще в конце апреля, когда на показе ALEXANDER TEREKHOV, где Ксения прошлась по подиуму в качестве модели, присутствующие журналисты заметили ее чуть округлившийся живот, рассказывает govoru.com. Позже в своем Инстаграм подруга Ксении, Ника Белоцерковская, опубликовала видео с этого же мероприятия, на котором отчетливо видно, что с животом Собчак явно что-то не то.

Накануне же появилось еще одно доказательство тому, что журналисты, возможно, оказались правы и Собчак находится в интересном положении. В cеть попало фото с камеры видеонаблюдения, где отчетливо виден округлившийся живот Ксении. Снимок был сделан во время закрытого показа выставки Сергея Шнурова, который состоялся 6 июня в Московском музее современного искусства.

Как и в первую беременность, Ксения пока упорно молчит и никак не комментирует появившиеся слухи. Что ж, остается только ждать, когда живот знаменитости уже невозможно будет скрывать.

По теме

ФОТО: Что с животом Собчак на этот раз?
09.06.17 21:30
Катерина Шпица появилась на красной дорожке Кинотавра без белья
09.06.17 19:40
В полицию поступил звонок о "разодранном мужике-бобре"
09.06.17 18:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.06.2017, 10:25
Стало известно, когда отключат горячую воду в Петрозаводске
02.06.2017, 14:17
Синоптики рассказали, когда придет тепло в Карелию
05.06.2017, 07:20
Житель Карелии пожаловался Путину, что мы живем хуже некуда
02.06.2017, 11:45
Сроки отключения горячей воды в Петрозаводске перенесут из-за холодов
02.06.2017, 12:03
Зашли в тупик
04.06.2017, 10:07
Два человека погибли при подготовке джип-трофи в Карелии

Аналитика

Сегодня 11:26
Политкухня
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя  12
Лидер партии "Яблоко" Эмилия Слабунова заявила, что не будет участвовать в губернаторских выборах в Карелии в качестве кандидата. Да и другого кого-то они вряд ли будут выставлять.
Скандал в профсоюзном семействе 3
08.06.2017 11:10
Выборы для Парфенчикова 7
07.06.2017 11:52
"А если не можете – уходите!" 8
05.06.2017 10:45
Зашли в тупик
02.06.2017 12:03
Вся аналитика

Медиа

В Петрозаводске стартовали соревнования парашютистов
Сегодня 15:31
все фото и видео

Афиша

Завтра в театрах (1)
Ладушки
детям
В кинотеатрах (6)
Мумия
Чужой: Завет
Чудо-Женщина
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Спасатели Малибу
Его собачье дело
Вся афиша полностью

Опрос

Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»