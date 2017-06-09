ФОТО: Что с животом Собчак на этот раз?

Сама она молчит и ничего не комментирует.

Слухи о том, что Ксения Собчак беременна во второй раз, появились еще в конце апреля, когда на показе ALEXANDER TEREKHOV, где Ксения прошлась по подиуму в качестве модели, присутствующие журналисты заметили ее чуть округлившийся живот, рассказывает govoru.com. Позже в своем Инстаграм подруга Ксении, Ника Белоцерковская, опубликовала видео с этого же мероприятия, на котором отчетливо видно, что с животом Собчак явно что-то не то.

Накануне же появилось еще одно доказательство тому, что журналисты, возможно, оказались правы и Собчак находится в интересном положении. В cеть попало фото с камеры видеонаблюдения, где отчетливо виден округлившийся живот Ксении. Снимок был сделан во время закрытого показа выставки Сергея Шнурова, который состоялся 6 июня в Московском музее современного искусства.

Как и в первую беременность, Ксения пока упорно молчит и никак не комментирует появившиеся слухи. Что ж, остается только ждать, когда живот знаменитости уже невозможно будет скрывать.