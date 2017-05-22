ФОТО: Что случилось с волосами Веры Брежневой?

Блондинка "со стажем" много лет не меняла свой имидж.

Известная певица много лет не меняла свой имидж, но на днях показала в микроблоге фото после преображения, рассказывает 7дней.ру. Стоит отметить, что, скорее всего, певица изменила внешность и покрасилась в розовый цвет временно, исключительно для съемок в новом клипе. Мода на розовые волосы пришла из-за океана, но уже прочно укоренилась и в России.

На днях Брежнева удивила своих поклонников еще и неожиданным признанием. Известно, что три года назад Вера стала послом доброй воли ООН по вопросам, связанными с ВИЧ-инфекцией. Певица уже много лет регулярно участвует в акциях направленных на профилактику этого заболевания. Но, оказывается, когда артистка только начала заниматься этой проблемой, она столкнулась с травлей со стороны общественности.

"Когда я начала открыто говорить о ВИЧ, на меня посыпалось столько негатива, отрицания и всего остального! Мне говорили: "Ты сама такая и поэтому об этом говоришь!". Я ощутила на себе это все, как только начала этим заниматься. Эта тема была слишком долго табуирована. Получалось, что лучше не говорить об этом, тогда и проблемы нет!" - рассказала Брежнева в программе "Прямой эфир с Борисом Корчевниковым". Сейчас она много времени посвящает просвещению населения о ВИЧ-инфекциях. Ее задачей является распространение информации о том, какие методы лечения сейчас существуют и как можно обезопасить себя от инфицирования.