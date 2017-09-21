ФОТО: Что случилось с лицом Елены Малышевой?

Интернет-пользователи пытаются понять, что случилось с лицом телеведущей Елены Малышевой.

Как отмечает Cosmo, в начале этой недели в Сети обсуждали изменения во внешности 52-летней актрисы Юлии Рутберг. Теперь пользователи Интернета недоумевают, что случилось с лицом 56-летней Елены Малышевой.



фото: instagram.com/i.slutskaya

Фигуристка Ирина Слуцкая опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с Еленой. На ведущую программы "Жить здорово!" тут же обрушилась волна критики. Многие уверены, что Малышева в погоне за вечной молодостью перестаралась с "уколами красоты". Лицо телеведущей опухло и стало похожим на маску.

"Что с лицом Малышевой?", "Вот ботокс к чему приводит", "Ужас… Передоз ботокса", "Господи!!! Малышеву, кажется, осы покусали", "Во что превращаются женщины в жутком стремлении к молодости", "Это норма? Что у нее с лицом?" — прокомментировали снимок подписчики.



фото: Personastars

Елена не скрывает, что регулярно посещает кабинет косметолога. В одном из интервью Малышева рассказала, что положительно относится к "уколам красоты" и советует всем женщинам прибегать к этой процедуре, чтобы как можно дольше сохранить молодость.