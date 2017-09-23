ФОТО: Деревья на горе Сампо в Карелии страдают от поклонников странных ритуалов

Туристы, поднявшиеся на гору Сампо, привязывают к ветвям деревьев сотни ленточек и тряпок.

«Давно не был на горе Сампо, решил в погожий денёк навестить. Обнаружил неуместные перила посреди плато и сосны, обезображенные тысячами привязанных тряпок, носков и полиэтиленовых пакетов!»,- написал у себя на странице в соцсети «Вконтакте» петрозаводчанин Дмитрий Беленихин.

Автор поста в соцсети возмущен тем, что гости горы Сампо портят природу.

«Ну неужели уничтожение немногочисленных красивых мест - единственный для вас способ общения с природой?»,- возмущается автор поста.

Дмитрий Беленихин сделал фотографии в доказательство своих слов.

Гора Сампо расположена на территории Кондопожского района в 37 км к северу от г. Петрозаводска. Скалистая возвышенность является одним из туристических объектов Карелии.

«Гора Сампо считается местом силы. Стоя на ней, можно загадать самое заветное желание, и оно сбудется. Там растет дерево желаний – могучая сосна, на которой, загадав желание, необходимо повесить лоскуток своей одежды»,- сообщается на сайте администрации Кондопожского муниципального района.