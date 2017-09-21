ФОТО: Девочка-подросток пропала в Карелии

Полиция Кондопоги разыскивает без вести пропавшую Александру Л. 2001 года рождения.

Как сообщается на сайте МВД Карелии, девушка ушла из дома на Октябрьском шоссе в Кондопоге 19 сентября в 15 часов, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Отмечается, что ранее Александра неоднократно уходила. Может находиться на территории Кондопоги или Петрозаводска.

Сотрудники уголовного розыска просят всех, кто обладает информацией о местонахождении девочки-подростка, позвонить по телефону: 8 (81451) 2-09-02 или 02 (с мобильного – 102).