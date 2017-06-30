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19:40, 30 Июня 2017

ФОТО: Девушка в бородавках считает, что внешность – это не главное

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Жительница Малайзии, покрытая родинками, планирует участвовать в конкурсе красоты.

Тело 20-летней модели из Малайзии Эвиты Делмундо полностью покрыто бородавками. В начальной школе ее дразнили и называли монстром. Неудивительно, что долгое время Эвита была закомплексованным и закрытым ребенком, рассказывает cosmo.ru.

В 16 лет девушка перешла в школу, где работала ее мама. Заручившись поддержкой мамы и других учителей, она научилась не реагировать на слова окружающих. "Я стараюсь игнорировать людей, которые говорят мне неприятные вещи. Хейтеры не заслуживают моего внимания", - рассказала модель журналу Elle. Она также призналась, что решила не удалять бородавки, так как это вредно для здоровья. Вместо этого Эвита научилась принимать себя такой, какая она есть.

Эвита подала заявку на участие в конкурсе "Мисс Малайзия". Победительницы этого конкурса представляют страну на соревновании "Мисс Вселенная". Делмундо уверяет, что не расстроится, если проиграет, потому что ее главная цель - научить других любить себя и доказать, что внешность - это не главное.

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