ФОТО: Дом, который пытался построить обвиняемый в даче взятки экс-директор Фонда госимущества Карелии

Бывший председатель Фонда госимущества Карелии, который обвиняется в даче взятки Косареву, пытался построить себе огромный особняк на Перевалке.

Как сообщалось, в уголовном деле в отношении экс-председателя Госкомимущества Карелии Дениса Косарева, арестованного по обвинению в получении взятки, фигурирует бывший директор Фонда госимущества Григорий Шадрин, который написал явку с повинной и указал на Косарева как на лицо, получившее от него взятку.

В отношении Косарева возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Высокопоставленный чиновник был задержан на рабочем месте сотрудниками правоохранительных органов, а 13 мая его арестовал городской суд Петрозаводска.

По версии следствия, в 2015 году Косарев получил взятку в сумме 200 тысяч рублей от Шадрина за согласование выдачи ему денежного займа на сумму 2 миллиона рублей на улучшение жилищных условий.

Шадрин пока является подозреваемым, с него взята подписка о невыезде. В материалах дела есть его явка с повинной. В настоящее время он уже не возглавляет Фонд госимущества.

По словам нового руководителя Госкомущества РК Дмитрия Родионова, инициировавшего проверки в ведомстве, Шадрин не возвращал ипотечный кредит.

Между тем, бывший директор Фонда начал масштабное строительство на улице Олонецкой, которое пока не завершено. Стройка остановилась на возведении четвертого этажа.