12:52, 15 Октября 2017
ФОТО: Дорога и мост к поселкам на юге Карелии полностью убиты
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Автомобилисты возмущены состоянием дороги до Кинелахты и моста в сторону Видлицы в Пряжинском районе.
В паблике "ДТП ПТЗ" жители Карелии поделились фото поездки до поселков Кинелахта. Трассу можно смело назвать убитой дорогой.
Не в лучшем состоянии находится и мост по дороге на Видлицу.
Автор фото возмущен, что нынешнее состояние дорожной структуры Пряжинского района, видимо, нисколько не беспокоит власти.
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