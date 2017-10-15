ФОТО: Дорога и мост к поселкам на юге Карелии полностью убиты

Автомобилисты возмущены состоянием дороги до Кинелахты и моста в сторону Видлицы в Пряжинском районе.

В паблике "ДТП ПТЗ" жители Карелии поделились фото поездки до поселков Кинелахта. Трассу можно смело назвать убитой дорогой.

Не в лучшем состоянии находится и мост по дороге на Видлицу.

Автор фото возмущен, что нынешнее состояние дорожной структуры Пряжинского района, видимо, нисколько не беспокоит власти.