ФОТО: Дорога в Лососинное покрыта снегом

Под Петрозаводском лежит снег.

Жители Петрозаводска, выехавшие на дачу в сторону Лососинного, прислали в редакцию "Столицы на Онего" фотографии засыпанной снегом дороги.

"В 5 километрах от Петрозаводска в сторону лососинного лежит снег", - подписали петрозаводчане в комментарии к фото.