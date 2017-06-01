ФОТО: Дорогу от Костомукши до Борового заносит снегом

В Сети появляется все больше кадров, как север Карелии заносит снегом.

Очередные снимки опубликовал Сергей Басков в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Фото датированы 1 июня 2017 года. Сергей запечатлел дорогу в поселок Боровой Калевальского района.