ФОТО: Дорожники в Петрозаводске дождались дождя и вышли на дело

На ул. Шотмана во время проливного дождя укладывают асфальт.

Читатель "Столицы на Онего" прислал фото, на котором запечатлел, как на пересечении ул. Шотмана и ул.Мурманская дорожники укладывают асфальт прямо в лужи.

"Когда у нас дорожные службы начнут работать нормально, - написал возмущенный горожанин, - сами же по этим дорогам ходят и ездят".