16:06, 22 Сентября 2017
ФОТО: Дорожники в Петрозаводске дождались дождя и вышли на дело
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На ул. Шотмана во время проливного дождя укладывают асфальт.
Читатель "Столицы на Онего" прислал фото, на котором запечатлел, как на пересечении ул. Шотмана и ул.Мурманская дорожники укладывают асфальт прямо в лужи.
"Когда у нас дорожные службы начнут работать нормально, - написал возмущенный горожанин, - сами же по этим дорогам ходят и ездят".
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