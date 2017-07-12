ФОТО: Две девочки-подростка напились на Древлянке и не смогли дойти до дома

В Петрозаводске возбуждены административные дела в отношении родителей двух несовершеннолетних девушек, которые находились пьяными у школы №46, сообщили в МВД Карелии.

Во вторник в сети появились фотографии пьяных подростков, которые "отдыхали" у школы №46 на Древлянке. К подросткам вызвали полицию и врачей скорой помощи.

Как пояснили в МВД инцидент произошел еще в начале июля.

В настоящее время в отношении родителей возбуждены административные дела по статье 20.22 КоАП РФ "Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими алкогольной и спиртосодержащей продукции". Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.