10:05, 12 Июля 2017
ФОТО: Две девочки-подростка напились на Древлянке и не смогли дойти до дома
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В Петрозаводске возбуждены административные дела в отношении родителей двух несовершеннолетних девушек, которые находились пьяными у школы №46, сообщили в МВД Карелии.
Во вторник в сети появились фотографии пьяных подростков, которые "отдыхали" у школы №46 на Древлянке. К подросткам вызвали полицию и врачей скорой помощи.
Как пояснили в МВД инцидент произошел еще в начале июля.
В настоящее время в отношении родителей возбуждены административные дела по статье 20.22 КоАП РФ "Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими алкогольной и спиртосодержащей продукции". Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.
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