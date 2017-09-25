ФОТО: Еще одно памятное место появилось под Петрозаводском

На девятом километре дороги на Лососинное установили плиты с информацией об обороне карельской столицы и памятник погибшим солдатам, сообщили пресс-службе Петросовета.

В субботу, 23 сентября, на девятом километре автодороги Петрозаводск – Лососинное прошло торжественное открытие памятного места "Западный рубеж". Мероприятие провел поисковый фонд "Эстафета поколений", возглавляемый депутатом Петросовета Александром Анишиным.

Как рассказали участники фонда, на западном рубеже обороны Петрозаводска найдены останки более 50 воинов. 29 сентября 1941 года потерявшие почти всю материально-техническую базу солдаты 272-й стрелковой дивизии вступили в бой с превосходившими их силами финской армии.

"Эти бойцы ценой своей жизни замедлили наступление финских войск на столицу Карело-Финской ССР", - подчеркивают поисковики.

Теперь на рубеже обороны стоят плиты с информацией о боях и памятник погибшим солдатам, созданный по проекту Николая Кудряшова и Ильи Герасёва.