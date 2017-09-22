ФОТО: Этого человека разыскивают в Петрозаводске за совершение преступления

Разыскиваемый может появляться в торговых центрах Петрозаводска, сообщили в МВД Карелии.

Отделом полиции №3 по Петрозаводску разыскивается Иван Л. 1980 года рождения, без определенного места жительства. Он подозревается в краже .

Разыскиваемый может появляться в торговых центрах Петрозаводска с целью совершения хищений товаров.

Полиция просит сообщать информацию о местонахождении разыскиваемого незамедлительно по телефонам: (8-8142) 75-50-00, 8(911)435-91-04, 8(911)401-83-56 или 02, с мобильного 102.