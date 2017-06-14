ФОТО: Этого мужчину обвиняют в совершении двух преступлений - знаете, где он?

В Петрозаводске полиция разыскивает Тимофея Г. 1977 года рождения.

Как сообщается на сайте карельского МВД, мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 116 ("Побои") ч.1 и ст. 119 ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью") УК РФ.

Всех, кто знает о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефонам: (8-814-2)75-50-00, 89114359104 или 02 (с мобильного - 102).