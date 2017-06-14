10:57, 14 Июня 2017
ФОТО: Этого мужчину обвиняют в совершении двух преступлений - знаете, где он?
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В Петрозаводске полиция разыскивает Тимофея Г. 1977 года рождения.
Как сообщается на сайте карельского МВД, мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 116 ("Побои") ч.1 и ст. 119 ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью") УК РФ.
Всех, кто знает о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефонам: (8-814-2)75-50-00, 89114359104 или 02 (с мобильного - 102).
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