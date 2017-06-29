ФОТО: Этого мужчину разыскивают по подозрению в краже автомобиля

В Петрозаводске полиция разыскивает Вячеслава Д. 1976 года рождения.

Как сообщили в карельском МВД, мужчина подозревается в краже автомобиля; от органов следствия он скрылся.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Вячеслава, позвонить по телефону: 8-953-533-53-55 или 02 (с мобильного - 102).