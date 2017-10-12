ФОТО: Фургон проломил автобус с пассажирами в Петрозаводске

У "Радиозавода" столкнулись фургон и маршрутный автобус.

Сегодня 12 октября в 11.30 на Лесном проспекте, у остановки общественного транспорта "Радиозавод", фургон Fiat Ducato столкнулся пассажирским автобусом ПАЗ, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Автобус с пассажирами и фургон двигались по Лесному проспекту со стороны Чапаевского кольца.

По одной из версий, попутное столкновение произошло, когда автобус отъезжал от остановки общественного транспорта, а фургон двигался в прямом направлении.

В результате столкновения у автобуса оказался проломлен задний борт.

Обошлось без жертв.

Транспортные средства получили механические повреждения.