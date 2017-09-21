ФОТО: Гаечный ключ за Музыкальным театром стал причиной серьезной поломки авто

Инцидент с гаечным ключом произошел в центре Петрозаводска.

Как сообщили в "Авто Карелии", один из автомобилистов Петрозаводска, проезжавший за Музыкальным театром, не заметил в темноте и отблесках фонарей лежавший на мокрой дороге гаечный ключ и наехал на него".

"Грохот был такой силы, как будто вся подвеска упала на асфальт, - рассказал автомобилист, - в итоге разбитый диск и шина. Будьте осторожны".