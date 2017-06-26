ФОТО: Главный архитектор Петрозаводска Евгений Фролов убрал свалку мусора в Петрозаводске

Чиновники петрозаводской администрации убрали большую свалку мусора, образовавшуюся на улице Инженерной.

В карельской столице продолжаются субботники.

"23 июня сотрудники администрации Петрозаводского городского округа привели в порядок сквер на улице Инженерной, неподалеку от завода "Петрозаводскмаш". Участники субботника убрали большую свалку из мусора. В специализированный контейнер были загружены более 40 мешков с отходами", - рассказали в мэрии.



фото: администрация Петрозаводска

Среди сотрудников администрации, которые приводили сквер в порядок, был и главный архитектор города Евгений Фролов.