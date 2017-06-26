11:08, 26 Июня 2017
ФОТО: Главный архитектор Петрозаводска Евгений Фролов убрал свалку мусора в Петрозаводске
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Чиновники петрозаводской администрации убрали большую свалку мусора, образовавшуюся на улице Инженерной.
В карельской столице продолжаются субботники.
"23 июня сотрудники администрации Петрозаводского городского округа привели в порядок сквер на улице Инженерной, неподалеку от завода "Петрозаводскмаш". Участники субботника убрали большую свалку из мусора. В специализированный контейнер были загружены более 40 мешков с отходами", - рассказали в мэрии.
фото: администрация Петрозаводска
Среди сотрудников администрации, которые приводили сквер в порядок, был и главный архитектор города Евгений Фролов.
фото: администрация Петрозаводска
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