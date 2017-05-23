ФОТО: Глюкоза без трусов

Глюкоза поделилась с подписчиками снимком своих ягодиц. Фото было размещено в Instagram, рассказывает ren.tv.

На снимке пятая точка певицы изображена во время прогулки в мокрой рубашке по пляжу.

"Лето где-то там", - подписала Наташа Ионова фото. По всей вероятности, артистка соскучилась по теплой погоде.

Подписчики мигом отреагировали на фото Глюкозы. Причем, как и всегда, разделились на два лагеря.

Одни похвалили ягодицы дивы, другие же заявили, что выставлять такие фото неприемлемо. "Классно ж… показывать и говорить про лето", - пишет один комментатор. "Лето в ж... Это правда", - парирует другой.