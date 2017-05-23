Новости. Общество
21:30, 23 Мая 2017

ФОТО: Глюкоза без трусов

По теме

ФОТО: Глюкоза без трусов
23.05.17 21:30
ФОТО: Собчак показала живот после родов
23.05.17 20:20
Старение населения сочли угрозой для экономики России
23.05.17 19:40
Все новости
Загрузка...

Глюкоза поделилась с подписчиками снимком своих ягодиц. Фото было размещено в Instagram, рассказывает ren.tv. 

На снимке пятая точка певицы изображена во время прогулки в мокрой рубашке по пляжу. 

"Лето где-то там", - подписала Наташа Ионова фото. По всей вероятности, артистка соскучилась по теплой погоде.

Подписчики мигом отреагировали на фото Глюкозы. Причем, как и всегда, разделились на два лагеря. 

Одни похвалили ягодицы дивы, другие же заявили, что выставлять такие фото неприемлемо. "Классно ж… показывать и говорить про лето", - пишет один комментатор. "Лето в ж... Это правда", - парирует другой.

По теме

ФОТО: Глюкоза без трусов
23.05.17 21:30
ФОТО: Собчак показала живот после родов
23.05.17 20:20
Старение населения сочли угрозой для экономики России
23.05.17 19:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сергей Лыфарь
2017-05-23 21:56:14
Наташа невероятно сексуальная женщина! Таким и должно быть тело спортивной ,красивой и активной женщины! Смотрите и стремитесь, лузерам - смотрите и завидуйте, строча гневно пуританские комменты lol
Benjamin Franklin
2017-05-23 21:46:00
Хороший тухес - это таки да, нахес!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.05.2017, 14:04
Как меня пытались выдать замуж
18.05.2017, 10:15
СЕМЬ ДНЕЙ ГУБЕРНАТОРА: "Своих детей пристраивать в Карелии не буду"
22.05.2017, 16:36
В Карелию идет снегопад
17.05.2017, 18:20
"Когда мальчик засыпал, дядя Витя расчехлял свою боеголовку и переходил в наступление"
19.05.2017, 19:40
Редкий снимок молодой Аллы Пугачевой "взорвал" Сеть
19.05.2017, 13:02
Глава Минфина Карелии Ирина Ахокас отправлена в отставку

Аналитика

Сегодня 16:24
Обществоведение
Дороги Петрозаводска - ничего не меняется 1
В Петрозаводск приехала инспекция ОНФ России и проверила, как в карельской столице ремонтируются "гарантийные" дороги, а также те магистрали, которые жители региона включили в "Карту убитых дорог".
Один день из жизни руководителя отдела продаж ПКФ "Слово"
22.05.2017 10:35
Как спасти карельскую авиацию 6
19.05.2017 11:00
СЕМЬ ДНЕЙ ГУБЕРНАТОРА: "Своих детей пристраивать в Карелии не буду" 11
18.05.2017 10:15
"Человек верит власти один раз" 22
16.05.2017 10:45
Вся аналитика

Чтиво

22.05.2017 10:21
Личное мнение
Прощание с лыжами, суд по Дмитриеву, земля для нужд 2
Главные события минувшей недели в обзоре журналиста Евгения Белянчикова.
Как меня пытались выдать замуж 11
17.05.2017 14:04
Управляющая компания переоценила свои силы? - Часть 2 3
17.05.2017 13:00
Управляющая компания переоценила свои силы? - Часть 1
16.05.2017 13:05
архив чтиво

Медиа

в Петрозаводске был торжественно открыт мотосезон-2017
20.05.2017 16:55
все фото и видео

Афиша

Завтра в театрах (2)
Золушка
детям
Очень простая история
В кинотеатрах (4)
Чужой: Завет
Меч короля Артура
Стражи Галактики. Часть 2
Прочь
Вся афиша полностью

Опрос

Что должно быть на Онежской набережной?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»