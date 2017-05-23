21:30, 23 Мая 2017
ФОТО: Глюкоза без трусов
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Глюкоза поделилась с подписчиками снимком своих ягодиц. Фото было размещено в Instagram, рассказывает ren.tv.
На снимке пятая точка певицы изображена во время прогулки в мокрой рубашке по пляжу.
"Лето где-то там", - подписала Наташа Ионова фото. По всей вероятности, артистка соскучилась по теплой погоде.
Подписчики мигом отреагировали на фото Глюкозы. Причем, как и всегда, разделились на два лагеря.
Одни похвалили ягодицы дивы, другие же заявили, что выставлять такие фото неприемлемо. "Классно ж… показывать и говорить про лето", - пишет один комментатор. "Лето в ж... Это правда", - парирует другой.
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