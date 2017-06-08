ФОТО: Голая женщина в хиджабе из американского флага

Юбилейный номер эротического журнала Hustler вышел со скандальной обложкой.

В тираж вышел новый специальный номер знаменитого журнала "для взрослых" Hustler, сообщает cosno.ru. В честь 43-летней годовщины издания редакция поместила на обложку обнаженную девушку, лицо которой закрыто американским флагом, повязанным на манер хиджаба. Заголовок, вынесенный на обложку, гласит: "Вначале свобода".

Ларри Флинт, американский издатель и глава фирмы Larry Flynt Publications, прокомментировал скандальную обложку: "Этот юбилейный выпуск Hustler является политическим заявлением против табу репрессий". Пользователи отметили, что подобный снимок может стать причиной громкого скандала.

Хиджаб - женский головной убор мусульманок, которым некоторые женщины покрывают голову в знак покорности. Не будет удивительным, если подобный снимок привлечет гнев со стороны мусульманского сообщества.

Hustler не первый раз оказывается втянут в скандал. Несколько лет назад на обложке была размещена женщина, чья нижняя часть бикини также была вышита цветами американского флага. Также Флинт стал участником многочисленных юридических баталий между противниками порнографии и защитниками свободы слова. Подобные судебные разбирательства были экранизированы в фильме "Народ против Ларри Флинта" режиссера Милоша Формана.