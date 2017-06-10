12:24, 10 Июня 2017
ФОТО: Гости и жители Олонца вышли праздновать День республики
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В течение всего дня в городе будет работать выставка-презентация районов Карелии, ярмарка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства, продукции местных производителей.
На различных площадках праздника мероприятия по душе найдут себе и дети, и взрослые.
Для тех, кто не сможет лично посетить праздничные торжества, будет организована прямая профессиональная интернет-трансляция. Из любой точки Карелии жители региона смогут увидеть празднование в режиме реального времени на официальном сайте ГТРК "Карелия" и канале "Вести-Карелия" на портале YouTube.
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