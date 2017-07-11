ФОТО: Грустное откровенное "Серебро" и балерина

Полураздетая Серябкина назвала сочетание грусти и романтики идеальным.

Солистка группы Serebro Ольга Серябкина примерила на себя образ балерины, сообщает ren.tv. Таким образом она решила провести параллель с изображением балерины на картине, которая висела на стене помещения, где была сделана фотография.

В сравнении с оригиналом на певице гораздо более откровенный наряд, нежели на балерине. Серябкина в очередной раз похвасталась своей пышной грудью и соблазнительными формами.

Поклонники пришли в восторг от нового сексуального фото звезды в Instagram.

"Немного грустно, но все равно романтично. Всегда для меня идеальное сочетание именно это", - подписала откровенное фото знаменитость.