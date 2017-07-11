19:40, 11 Июля 2017
ФОТО: Грустное откровенное "Серебро" и балерина
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Полураздетая Серябкина назвала сочетание грусти и романтики идеальным.
Солистка группы Serebro Ольга Серябкина примерила на себя образ балерины, сообщает ren.tv. Таким образом она решила провести параллель с изображением балерины на картине, которая висела на стене помещения, где была сделана фотография.
В сравнении с оригиналом на певице гораздо более откровенный наряд, нежели на балерине. Серябкина в очередной раз похвасталась своей пышной грудью и соблазнительными формами.
Поклонники пришли в восторг от нового сексуального фото звезды в Instagram.
"Немного грустно, но все равно романтично. Всегда для меня идеальное сочетание именно это", - подписала откровенное фото знаменитость.
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