ФОТО и ВИДЕО: Авария в Карелии унесла еще две жизни

В Сегежском районе столкнулись микроавтобус и "семерка", погибли два человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник 26 июня в 18.40 на 684 км федеральной автодороги "Кола", в Сегежском районе, произошло столкновение автомобилей.

По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Ford Transit, житель Ленинградской области, в утомленном состоянии выехал на полосу встречного движения, где произошло касательное столкновение автомобилем Renault Duster и лобовое столкновение с автомобилем "ВАЗ-2107".

В результате ДТП погибли на месте: 69-летний водитель и 43-летний пассажир автомобиля "ВАЗ-2107", жители Костомукши. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства ДТП уточняются.

Госавтоинспекция Карелии обращает внимание водителей, следующих на дальние расстояния по федеральным дорогам, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и следить за своими индивидуальными периодами спада физиологической активности. Уставший и сонный водитель опасен на дороге, его действия до последнего мгновения непредсказуемы. Почувствовав усталость, необходимо незамедлительно остановиться и отдохнуть.