ФОТО и ВИДЕО: День России в Петрозаводске – митинг и флаги

В День России в карельской столице оппозиция провела митинг против коррупции, а члены правительства прогулялись с флагами.

Днем в понедельник согласованная протестная акция прошла на Онежской набережной в районе гостиницы "Карелия". Мероприятие, участники которого потребовали отставки премьер-министра Дмитриева Медведева, посетили порядка 300 человек.

Также в Петрозаводске состоялось торжественное шествие "Флаг моей России". В нем приняли участие временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков, заместитель премьер-министра правительства Карелии Лариса Подсадник, министр по делам молодежи, физической культуре и спорту республики Александр Воронов, молодежные лидеры и активисты.

Торжества завершились праздничным концертом на площади Кирова. Горожане исполнили Гимн Российской Федерации.

Завершил День России праздничный фейерверк.

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