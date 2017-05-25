ФОТО и ВИДЕО: Главную велосипедистку Петрозаводска сбила машина

Руководителя велодвижения "Velove" в Петрозаводске Анастасию Неровную сбила машина.

ДТП произошло 23 мая в 19.55 на ул.Калинина.

Настя у себя на странице в "ВКонтакте" написала:

-Ехала на велосипеде вниз по улице Калинина с Белкой в корзинке - наш стандартный маршрут. Я всегда внимательна на перекрестках. Я ехала по главной, на перекрестке с улицей Казарменской притормозил автомобиль, и когда мы были прямо перед капотом, он поехал на нас. Я подумала, что специально.

Импульс был задан хороший, мы с Белкой кубарем покатились по асфальту, Белка не успела выпрыгнуть из корзинки, я упала на нее. После падения я взяла Белку на руки - у нее был шок.

Вышел водитель.

-Вы это специально сделали? - у меня был один вопрос.

-Нет. Я Вас не заметил из-за солнца.

Мы сфотографировали всё как есть, потом я перешла на тротуар, подходили люди, переживали, а я боялась за одно - за Белку.

Лишь бы с ней все было хорошо. Попробовала дать ей походить - она не вставала на передние лапы. Вызвали ГИБДД, спасибо сотрудникам - приехали быстро и отпустили нас к ветеринару. С Белкой все хорошо, пока доехали до ветеринарной клиники, она успокоилась и нормально забегала. Сказали наблюдать сутки.

Была в травмпункте, все целое:) Сильный ушиб колена и плеча.

Спасибо Максиму, который всегда готов помочь, и добрым людям, которые готовы были меня отвезти.

Сижу и думаю, как сделать улицы города безопасными для велосипедистов??!! Если даже при свете дня, со светоотражателями, в яркой одежде, меня не заметил водитель. Этот случай важно рассматривать как пример, подчеркивающий, что в городе нужна безопасная велосипедная инфраструктура - велодорожки, велосипедные улицы.

Количество велосипедистов в городе сейчас настолько велико, что самое время дать им пространство для безопасного передвижения. Также важно вести информационную работу с водителями, чтобы они знали, что кроме крупного транспорта по дороге может ехать велосипедист, и были внимательнее.

В целом, все хорошо, я не пострадала. Уважаемые водители всех видов транспорта, будьте аккуратны и внимательны на дорогах! От вас зависят жизни людей!

Видеозапись смотреть с 55 секунды.