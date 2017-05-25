Новости. Происшествия
06:40, 25 Мая 2017

ФОТО и ВИДЕО: Главную велосипедистку Петрозаводска сбила машина

По теме

ФОТО и ВИДЕО: Главную велосипедистку Петрозаводска сбила машина
25.05.17 06:40
ВИДЕО: Иномарки столкнулись на "встречке" в центре Петрозаводска
24.05.17 15:44
ВИДЕО: В Петрозаводске мотоциклист спросил дорогу и снес зеркало водителю
24.05.17 15:23
Все новости
Загрузка...

Руководителя велодвижения "Velove" в Петрозаводске Анастасию Неровную сбила машина.

ДТП произошло 23 мая в 19.55 на ул.Калинина.

Настя у себя на странице в "ВКонтакте" написала:

-Ехала на велосипеде вниз по улице Калинина с Белкой в корзинке - наш стандартный маршрут. Я всегда внимательна на перекрестках. Я ехала по главной, на перекрестке с улицей Казарменской притормозил автомобиль, и когда мы были прямо перед капотом, он поехал на нас. Я подумала, что специально.

Импульс был задан хороший, мы с Белкой кубарем покатились по асфальту, Белка не успела выпрыгнуть из корзинки, я упала на нее. После падения я взяла Белку на руки - у нее был шок.

Вышел водитель.

-Вы это специально сделали? - у меня был один вопрос.
-Нет. Я Вас не заметил из-за солнца.

Мы сфотографировали всё как есть, потом я перешла на тротуар, подходили люди, переживали, а я боялась за одно - за Белку.

Лишь бы с ней все было хорошо. Попробовала дать ей походить - она не вставала на передние лапы. Вызвали ГИБДД, спасибо сотрудникам - приехали быстро и отпустили нас к ветеринару. С Белкой все хорошо, пока доехали до ветеринарной клиники, она успокоилась и нормально забегала. Сказали наблюдать сутки.
Была в травмпункте, все целое:) Сильный ушиб колена и плеча.

Спасибо Максиму, который всегда готов помочь, и добрым людям, которые готовы были меня отвезти.

Сижу и думаю, как сделать улицы города безопасными для велосипедистов??!! Если даже при свете дня, со светоотражателями, в яркой одежде, меня не заметил водитель. Этот случай важно рассматривать как пример, подчеркивающий, что в городе нужна безопасная велосипедная инфраструктура - велодорожки, велосипедные улицы.

Количество велосипедистов в городе сейчас настолько велико, что самое время дать им пространство для безопасного передвижения. Также важно вести информационную работу с водителями, чтобы они знали, что кроме крупного транспорта по дороге может ехать велосипедист, и были внимательнее.

В целом, все хорошо, я не пострадала. Уважаемые водители всех видов транспорта, будьте аккуратны и внимательны на дорогах! От вас зависят жизни людей!

Видеозапись смотреть с 55 секунды.

По теме

ФОТО и ВИДЕО: Главную велосипедистку Петрозаводска сбила машина
25.05.17 06:40
ВИДЕО: Иномарки столкнулись на "встречке" в центре Петрозаводска
24.05.17 15:44
ВИДЕО: В Петрозаводске мотоциклист спросил дорогу и снес зеркало водителю
24.05.17 15:23
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.05.2017, 10:15
СЕМЬ ДНЕЙ ГУБЕРНАТОРА: "Своих детей пристраивать в Карелии не буду"
22.05.2017, 16:36
В Карелию идет снегопад
19.05.2017, 19:40
Редкий снимок молодой Аллы Пугачевой "взорвал" Сеть
19.05.2017, 13:02
Глава Минфина Карелии Ирина Ахокас отправлена в отставку
22.05.2017, 06:40
Незаконно остеклившему лоджию жителю Петрозаводска придется идти в суд
19.05.2017, 07:25
В Петрозаводске маршруточник взял у ребенка последние деньги и выставил из автобуса

Аналитика

24.05.2017 11:31
Политкухня
Будем наблюдать 2
Политолог Олег Реут о том, почему наблюдатели за выборами объединяются на непартийной основе.
Дороги Петрозаводска - ничего не меняется 1
23.05.2017 16:24
Один день из жизни руководителя отдела продаж ПКФ "Слово"
22.05.2017 10:35
Как спасти карельскую авиацию 6
19.05.2017 11:00
СЕМЬ ДНЕЙ ГУБЕРНАТОРА: "Своих детей пристраивать в Карелии не буду" 11
18.05.2017 10:15
Вся аналитика

Чтиво

22.05.2017 10:21
Личное мнение
Прощание с лыжами, суд по Дмитриеву, земля для нужд 2
Главные события минувшей недели в обзоре журналиста Евгения Белянчикова.
Как меня пытались выдать замуж 11
17.05.2017 14:04
Управляющая компания переоценила свои силы? - Часть 2 3
17.05.2017 13:00
Управляющая компания переоценила свои силы? - Часть 1
16.05.2017 13:05
архив чтиво

Медиа

в Петрозаводске был торжественно открыт мотосезон-2017
20.05.2017 16:55
все фото и видео

Афиша

В театрах (2)
Венецианские близнецы
Любовь. Письма.
В кинотеатрах (7)
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Чужой: Завет
Меч короля Артура
Трио в перьях
детям
Большой
Стражи Галактики. Часть 2
Прочь
Вся афиша полностью

Опрос

Что должно быть на Онежской набережной?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»