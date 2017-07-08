ФОТО и ВИДЕО: Гонщики со всей страны дрифтуют в Петрозаводске

Автомобили разных мастей – от супердорогих до собранных в папином гараже – представлены на площади Кирова.

Сегодня в центре Петрозаводска проходит чемпионат по дрифту.

На площади Кирова дрифтеры со всей страны показывают чудеса на виражах.

Фестиваль по дрифту начался в 11:00 и сейчас гонки в самом разгаре. Три десятка пилотов со всей страны обкатывать точную копию трассы одного из чемпионатов мира.

Также на площади проходит выставка автомобилей - дорогих и не очень. Зрителям разрешают посидеть за рулем и сфотографироваться.

Видео зрителя чемпионата на площади Кирова.