14:56, 08 Июля 2017
ФОТО и ВИДЕО: Гонщики со всей страны дрифтуют в Петрозаводске
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Автомобили разных мастей – от супердорогих до собранных в папином гараже – представлены на площади Кирова.
Сегодня в центре Петрозаводска проходит чемпионат по дрифту.
На площади Кирова дрифтеры со всей страны показывают чудеса на виражах.
Фестиваль по дрифту начался в 11:00 и сейчас гонки в самом разгаре. Три десятка пилотов со всей страны обкатывать точную копию трассы одного из чемпионатов мира.
Также на площади проходит выставка автомобилей - дорогих и не очень. Зрителям разрешают посидеть за рулем и сфотографироваться.
Видео зрителя чемпионата на площади Кирова.
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