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Новости. Общество
09:09, 09 Октября 2017

ФОТО и ВИДЕО: Как прошла акция в поддержку Навального в Петрозаводске

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В столице Карелии 7 октября состоялась протестная акция в поддержку оппозиционера Алексе Навального.

"Пикет в Петрозаводске всеми силами пытались сорвать. На площади Кирова устроили праздник МЧС с громогласным концертом для десяти зрителей, площадку гайд-парка огородили заграждениями и заполнили машинами, объявив "парковкой"; устроили облаву на штаб, задержали помощника координатора Алексея Трунова. Но мы всё же провели пикет — в устье реки Лососинки, который завершился мирной прогулкой участников по центру города", - сообщается в паблике "Команда Навального | Петрозаводск".

В протестной акции приняли участие от 150 до 200 человек.

Смотрите фото и видео с акции.

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Комментарии

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gaudealis
2017-10-09 12:24:44
Пишущему здесь о "наивных 15-летних подростках" и всем его единомышленникам отвечу следующим образом.
Эти 15-летние (и те, кто чуть старше) всё видят и всё понимают не хуже своих отцов и матерей. В отличие от последних, у них, юных, есть ещё и силы и возможность активно выражать свою гражданскую позицию.
Ибо когда тебе 35-45 лет, то у тебя семья, работа, кредит на автомобиль, ипотека, дача с грядками, 70-летние родители, гнёт стереотипов и мнений социального окружения ("успешных коллег" по работе с их извечными разговорами о своих не менее "успешных" жёнах-мужьях, "талантливых" детях, дорогих шмотках и т.п.). И в этой ситуации тебе уже становится как-то не до гражданской активности и не до хождений по митингам и пикетам... Ибо для 40-летнего человека быть задержанным на митинге (а "схапать" у нас могут ни за что) и загреметь на 15 суток - это может означать потерю работы со всеми вытекающими последствиями...
Observer
2017-10-09 12:09:13
User, это не борьба против коррупции, а профанация.
А вот то, что в Лефортово (напомню - это главный СИЗО ФСБ РФ) сейчас реально сидят 3 губернатора, 7 зам. губернаторов, 22 мэра, по одному генералу от ФСО и ФСИН и N-ое число руководителей отделов и управлений министерств разного уровня - вот это - борьба с коррупцией. Конечно, далеко еще до андроповских 1700 VIP-заключенных, но процесс идет. И это факт.
Просто кому-то очень не хочется признавать, что власть последние 3 года стало реально бороться с коррупцией. У либеральной тусовки этот факт отнимает главный козырь.
gaudealis
2017-10-09 12:35:05
Observer, во время эпидемии чумы показательная "изоляция" 3 ведьм, 7 хиромантов, 22 звездочётов и нескольких прославленных алхимиков не спасёт страну от массовых смертей!
Вы с этим согласны?
Так же и здесь: в России по сей день главные коррупционеры продолжают оставаться у власти, а в целом коррупцией продолжают оставаться охвачены абсолютно все уровни власти. Карательные меры против вышеупомянутой вами полусотни прохиндеев не искореняют проблему, не приостанавливают эпидемию коррупции, а лишь создают видимость борьбы с ней.
кир
2017-10-09 12:32:03
Observer, +100400.
АК
2017-10-09 11:44:00
"в Петрозаводске всеми силами пытались" перекрыть прорыв канализации, но он всё-таки случился "в устье реки Лососинки".
Observer
2017-10-09 11:27:20
# онижедети.
У Навального теперь на одного упоротого 60-летнего "демократа"-гайдаровца двадцать 15-летних детей. Хороший электрорат, ничего не скажешь :)
Особенно забавно, что эти подростки, которые кроме гадждетов и модных тусовок жизни-то реальной еще не видели, истово выступают против коррупции и прочих нарушений прав и свобод кого-то там где-то там.
А спроси у них, что такое "демократия", "коррупция", "республика" и пр., они и определение-то дать этим терминам не смогут, не говоря о знании истории собственной страны.
Смех да и только.
насмешница
2017-10-09 12:32:54
Observer, может со школьными программами что-то не так?
User
2017-10-09 11:50:52
Observer, хорошо, что хоть кто-то против коррупции выступает, а не как большинство пассивно терпит и генерирует пустые умозаключения о бренности бытия.
Инженер Брунс
2017-10-09 11:08:43
ну хоть в глаза увидели пятую колонну Карелии, которая ради ДОЛЛАРА и страну продаст. В во времена ВОВ таких по закону военного времени воспитывали. Это обычные предатели. А где Ермолина, Фукс, Ширшина, Залецкие, Поповы и прочие?
кир
2017-10-09 11:40:54
Инженер Брунс, Проблем нет завести их всех в базу данных по отснятым мордам лица.
User
2017-10-09 10:48:37
Власть от испуга уже готова парк парковкой изгадить, лишь бы не дать сотне людей, с ней несогласных, мирно выразить свое мнение. Фу, как мерзко воняет протухшим совком!
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Как прошла акция в поддержку Навального в Петрозаводске
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