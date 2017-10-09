ФОТО и ВИДЕО: Как прошла акция в поддержку Навального в Петрозаводске

В столице Карелии 7 октября состоялась протестная акция в поддержку оппозиционера Алексе Навального.

"Пикет в Петрозаводске всеми силами пытались сорвать. На площади Кирова устроили праздник МЧС с громогласным концертом для десяти зрителей, площадку гайд-парка огородили заграждениями и заполнили машинами, объявив "парковкой"; устроили облаву на штаб, задержали помощника координатора Алексея Трунова. Но мы всё же провели пикет — в устье реки Лососинки, который завершился мирной прогулкой участников по центру города", - сообщается в паблике "Команда Навального | Петрозаводск".

В протестной акции приняли участие от 150 до 200 человек.

Смотрите фото и видео с акции.