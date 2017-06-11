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12:03, 11 Июня 2017

ФОТО и ВИДЕО: Как в Олонце отгуляли День республики

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Торжества по случаю 97-го дня рождения Карелии отметили в Олонце с размахом.

На празднование Дня республики, которое состоялось вчера в Олонце, собрались как местные жители, так и гости Карелии. На торжестве побывали делегации регионов Финляндии, Швеции, Индии, Армении, Азербайджана, Ленинградской области, Республики Коми и Чеченской Республики, представители районов Карелии и туристы.

Для участников праздника была подготовлена обширная культурная программа. На карте Олонца 10 июня появились улица Мастеров и Экологическая улица, Исторический переулок, Ярмарочная площадь, Карельская книга. Повсюду работали праздничные площадки, проходили выставки, ярмарки-продажи, фестивали, театрализованные представления, соревнования. Взрослые и дети участвовали в мастер-классах. На главной сцене в Олонце для жителей и гостей праздника выступил известный баритон Владислав Косарев. Еще одной приглашенной звездой Дня республики стал эстрадный певец Стас Костюшкин. Молодежь смогла принять участие в театрализованной танцевальной программе "Гравитация" при участии одного из лучших диджеев России.

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков принял участие во всех основных праздничных мероприятиях. Он также прошел по Историческому переулку, сыграл в городки с купцом Паккайне и зашел на городской стадион.

С главной сцены праздника на торжественной церемонии открытия Дня республики Парфенчиков обратился к жителям с речью.

"8 июня 1920 года была образована Карельская трудовая коммуна, и с этого дня берет свое начало карельская государственность. Нынешний праздник принимает благодатная олонецкая земля. Олонец – это поистине жемчужина Карелии, южные ворота республики, исторический город, который славится своими традициями, ремеслами, своими жителями. И день республики – это возможность сказать большое спасибо всем, кто живет и работает на благо Карелии", - цитирует сайт правительства руководителя региона.

Поздравив жителей Карелии с Днем республики, Парфенчиков рассказал, что теперь праздник "переедет" в Беломорск в 2018 году. В 2019 году День республики отметят в Медвежьегорске, а 100-летие Республики Карелия отпразднуют в Петрозаводске.

Как отгуляли День республики в Олонце, смотрим ФОТО и ВИДЕО с праздника.

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День Республики Карелия в Олонце
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