ФОТО и ВИДЕО: Кроссовер протаранил ограждение на Шотмана

В Петрозаводске на пересечении улиц Шотмана и Чапаева произошло ДТП с участием иномарки.

Кроссовер выезжал с улицы Шотмана на улицу Чапаева, двигаясь в правой полосе движения. В районе перекрёстка автомобиль наехал на угол перекрёстка и леерное ограждение, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

В момент ДТП на тротуаре находились пешеходы.