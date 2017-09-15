16:55, 15 Сентября 2017
ФОТО и ВИДЕО: Мотоциклист попал в ДТП на Кукковке
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В Петрозаводске несколько часов назад произошла дорожная авария с участием мотоциклиста, которого "зацепил" автомобиль.
"ДТП с участием мотоцикла и "Газели" произошло на перекрестке улиц Ровио и Торнева", - сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Инцидент зафиксировала камера компании "Сампо".
О состоянии мотоциклиста не сообщается. Судя по фото, сделанному на месте происшествия, там работала бригада скорой помощи.
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