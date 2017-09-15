ФОТО и ВИДЕО: Мотоциклист попал в ДТП на Кукковке

В Петрозаводске несколько часов назад произошла дорожная авария с участием мотоциклиста, которого "зацепил" автомобиль.

"ДТП с участием мотоцикла и "Газели" произошло на перекрестке улиц Ровио и Торнева", - сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Инцидент зафиксировала камера компании "Сампо".

О состоянии мотоциклиста не сообщается. Судя по фото, сделанному на месте происшествия, там работала бригада скорой помощи.