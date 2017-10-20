09:45, 20 Октября 2017
ФОТО и ВИДЕО: Первые жертвы гололеда в Петрозаводске
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На Комсомольском проспекте по первому льду занесло иномарку и "Жигули", от удара машины раскидало по полосам.
Как сообщил корреспондент "Столицы на Онего" с места происшествия, в минувший четверг 19 октября в 22.50 на мосту на Комсомольском проспекте, когда на дороге появился первый гололед, произошло столкновение автомобиля Ford и "ВАЗ-2104".
От удара автомобили раскидало по полосам, они получили механические повреждения. Водители в аварии не пострадали.
Последствия аварии ликвидировали сотрудники МЧС.
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