ФОТО и ВИДЕО: Первые жертвы гололеда в Петрозаводске

На Комсомольском проспекте по первому льду занесло иномарку и "Жигули", от удара машины раскидало по полосам.

Как сообщил корреспондент "Столицы на Онего" с места происшествия, в минувший четверг 19 октября в 22.50 на мосту на Комсомольском проспекте, когда на дороге появился первый гололед, произошло столкновение автомобиля Ford и "ВАЗ-2104".

От удара автомобили раскидало по полосам, они получили механические повреждения. Водители в аварии не пострадали.

Последствия аварии ликвидировали сотрудники МЧС.