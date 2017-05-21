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11:59, 21 Мая 2017

ФОТО и ВИДЕО: Петрозаводчане самостоятельно ликвидировали рассадник крыс в центре Петрозаводска

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Жители Петрозаводска, не надеясь на власти, своими руками убрали рассадник паразитов – заброшенную голубятню.

Жители карельской столицы из домов № 27 и 29 по улице Анохина устали от нашествия крыс, которых регулярно пытались уничтожить в ходе городских акций по дератизации, а также силами управляющих компаний.

Между двумя домами, напротив закрытой площадки с контейнерами для мусора, несколько десятилетий стояла старая голубятня. Хозяина, который когда-то держал здесь голубей, уже давно нет в живых. В постройке разводили кроликов, потом жило семейство кошек, а в последние годы там поселились крысы, которые портили имущество автовладельцев и спокойно разгуливали по детской площадке.

Неравнодушные жители (к слову, дома находятся в ведении разных управляющих компаний) с привлечением сотрудника одной из управляющих организаций вышли 20 мая на субботник. Одна семья нашла возможность пригнать трактор, помощь которого оказалась как нельзя более кстати. Из постройки было вынесено огромное количество предметов, которые было решено сдать на металлолом. Было найдено порядка двух десятков крысиных трупов, а также живые детеныши крысы.

В субботнике приняли участие около десяти человек разных возрастов – от пятиклассницы до пенсионеров. Многие из соседей проходили мимо и никак не реагировали на происходящие. Кто-то ругался, что уничтожают историю, кто-то, наоборот, говорил спасибо.

В течение пяти часов участок земли, где стояла голубятня, превратился в ровное место.

Что будет на ее месте – парковка или зеленая зона – покажет время. Участники акции пошутили, что в следующие выходные выйдут на разборку стоящего неподалеку заброшенного здания туберкулезного диспансера, до которого уже много лет никому нет дела.

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21.05.17 11:59
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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
sherhan2
2017-05-21 13:34:46
Вот так и приходится народу всё самому делать.За "крепких хозяйственников".
Гость
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